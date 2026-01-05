Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишається важливою підтримкою для українців у складні часи.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області може бути припинена у разі купівлі житла за певних умов, повідомляє Politeka.

Питання збереження виплат після придбання нерухомості турбує багатьох внутрішньо переміщених осіб. Чинне законодавство чітко визначає ситуації, коли така покупка стає підставою для скасування державної підтримки.

Призначення та виплату грошової допомоги для ВПО в Харківській області регулює Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року.

У цьому документі міститься перелік обставин, за яких грошова допомога для ВПО у Харківській області не призначається або припиняється. Серед них зазначено і факт придбання нерухомості або наявність житла, що не відповідає встановленим критеріям для продовження виплат.

Відповідно до норм Порядку, виплати можуть бути скасовані, якщо хтось із членів сім’ї придбав квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців або в період отримання чоцдопомоги.

Проте фахівці звертають увагу, що на практиці ситуації бувають складнішими і не завжди залежать лише від вартості придбаної нерухомості.

Юристи пояснюють, що причиною скасування соцвиплат іноді стає сам факт наявності у власності житлового приміщення.

Це стосується випадків, коли житло розташоване на території, яка не входить до переліку регіонів, де тривають або тривали бойові дії, або ж на території, де визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

