Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье стартовала в рамках инициативы, направленной на обеспечение пожилых людей, оказавшихся в уязвимом положении из-за войны и экономических трудностей, сообщает Politeka.

Программа предусматривает предоставление базовых ресурсов и поддержание минимальных условий проживания во время холодного сезона.

Инициатива ориентирована на домохозяйства с низким уровнем дохода, а также на потерявших основной источник заработка. Основное внимание уделяется жилью с незначительными повреждениями после 24 февраля 2022, расположенном в относительно безопасных районах города и области.

Отдельную группу получателей составляют люди с инвалидностью, граждане с тяжелыми заболеваниями, одинокие жители от 60 лет и лица с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдается домам, где проживает один или два пожилых лица без поддержки родственников, одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным женщинам и матерям с малыми детьми.

Помощь оказывают через местные благотворительные организации, в частности, «Каритас», совместно с муниципальными службами. Распределение ресурсов осуществляется с учетом реальной потребности, позволяющей охватить наиболее уязвимых людей и стабилизировать их бытовые условия.

Организаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье включает контроль соблюдения условий получения поддержки. Пожилым жителям советуют заранее уточнять график выдачи и подготовить все необходимые документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также предусматривает возможность консультаций социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах поддержки, а также обеспечивают сопровождение в процессе получения помощи. Это позволяет получить не только базовые ресурсы, но и почувствовать социальную поддержку в сложный период.

