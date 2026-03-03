Графики отключения света в Харьковской области на 4 марта были сформированы заранее для удобства украинцев.

Графики отключения света в Харьковской области на 4 марта будут введены из-за дополнительных мер, которые продлятся в пределах региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харківобленерго», на которое ссылаются несколько общин региона.

Графики отключений света в Харьковской области на 4 марта были сформированы заранее и связаны с выполнением плановых ремонтных и технических мер, направленных на поддержание стабильной работы энергосистемы региона. С 8:00 до 17:10 будут продолжаться обесточивания в селе Малый Орчык. Они касаются следующих адресов:

Затышна — 9, 11–18, 20–24, 27, 44, 46, 45, 52, 54, 56, 58, 65, 67, 68, 78, 82

Квиткова — 2, 4–5, 7–11, 13, 15–21, 24, 26–27, 29, 35

Невылыка — 1, 3, 5–6

Также с 8:00 до 17:10 будут отключения в селе Забарыне. Ограничения будут продолжаться в домах, расположенных по адресу:

Садова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Кооператывна — 1–3, 4, 6–7, 9

Ленина — 23, 79

Центральна — 1–3, 5–11, 13–17, 2, 21, 6–9, 10А

Пивденна — 1–37.

Кроме этого, с 8:00 до 17:10 часов графики отключения света в Харьковской области будут введены в селе Залинийне на следующих улицах:

Вышнева — 41–44, 47–50, 54, 56, 58, 60, 66, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96

Польова — 1–3, 5, 8, 9, 11, 13, 15

Травнева — 1, 3, 7, 9, 10, 13, 16

К тому же с 9 до 17 часов не будет света в селе Манченкы. Они будут продолжаться по адресам:

Калыновый — 4–6, 25

Покровська — 9, 11Б, 25, 27, 27А, 33А

Сковороды — 1–11, 13, 15–18, 2, 2А, 3–10, 8А, 9

Центральна — 1–3, 5–8, 11, 13, 15, 17, 19, 23

Шевченка — 24

Руслана Грыценка (пров.) — 1, 3–5, 7–10

