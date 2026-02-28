Завершение отопительного сезона 2026 года в Кировоградской области позволит жителям постепенно перейти на более теплое время года.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

В документе нет конкретной даты завершения сезона. Отключение тепла происходит, если среднесуточная температура в течение трех суток превышает +8°C. Это позволяет постепенно переводить котельные и теплосети в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах и в социальных объектах.

Специалисты советуют жителям:

проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы тепло распределялось равномерно;

контролировать температуру в доме и регулировать обогрев во избежание лишних затрат энергии;

планировать проветривание и поддерживать оптимальную влажность, чтобы обеспечить комфортные условия и предотвратить появление конденсата;

следить за показателями счетчиков и своевременно передавать данные в теплосеть;

убедиться, что мебель или шторы не закрывают батареи, чтобы тепло распространялось равномерно;

проверять уплотнители окон и дверей, чтобы минимизировать потери тепла.

Напомним, в прошлом году завершение отопительного сезона в Кропивницком состоялось постепенно. Все городские котельные, кроме ТЭЦ, завершили работу 24 марта, в то время как на ТЭЦ остановку котлов начали 26 марта и длилась она три дня из-за технологических особенностей оборудования. Жилые дома, школы, больницы и другие бюджетные учреждения могли продолжить получать тепло по заявкам руководителей заведений.

Предприятие "Теплоэнергетик" не начисляло оплату за дни, когда услуга не предоставлялась, а город смог сэкономить часть энергоресурсов. Популяция и бюджетные учреждения в прошедшем году равномерно адаптировались к переходу на летний режим работы котельных, контролируя температуру в квартирах и передавая характеристики счетчиков для правильного начисления оплаты.

Завершение отопительного сезона 2026 года в Кировоградской области позволит жителям постепенно перейти на более теплое время года и планировать расходы на обогрев жилья.

