Новая система оплаты проезда в Хмельницком официально введена и постепенно заменяет наличные расчеты по всему общественному транспорту города, передает Politeka.

Соответствующее решение уже вступило в силу, а перевозчики переходят в электронный формат работы.

Теперь пассажиры могут платить за поездки исключительно безналично — банковскими карточками, смартфонами или специальными электронными билетами. В городском совете отмечают, что бумажные деньги постепенно уйдут в прошлое.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук сообщил, что крупногабаритные автобусы практически полностью оборудованы валидаторами. По его словам, уровень технической готовности составляет 99%, то есть система уже функционирует почти полноценно. Отдельные нюансы еще устраняют, однако в целом транспорт готов работать по новым правилам.

Малые маршрутные такси планируют подключить в ближайшие недели. По завершении этого этапа электронный расчет охватит все городские направления без исключения.

Во власти объясняют, что цифровой формат позволяет получать точные данные о пассажиропотоке, количестве льготников и загруженности отдельных рейсов. Это позволяет более эффективно формировать графики, оптимизировать маршруты и контролировать финансовые показатели перевозчиков.

Чиновник отметил, что в настоящее время доля пользователей банковских карт меньше, чем прогнозировали в администрации. В то же время, город рассчитывает на постепенное увеличение количества безналичных операций в ближайший период.

Отдельное внимание уделяется прозрачности работы транспорта. Электронный учет помогает избежать неточностей в подсчетах и ​​создает понятную систему контроля для общества.

Городской совет призывает жителей заранее адаптироваться к нововведениям и пользоваться современными способами расчета уже сейчас. В перспективе новая система оплаты проезда в Хмельницком станет единственным доступным вариантом платежа и полностью вытеснит наличные деньги из салонов транспорта.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.