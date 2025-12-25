График отключения газа с 26 по 29 декабря в Волынской области создаст бытовые неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа с 26 по 29 декабря в Волынской области будет введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

График отключения газа с 26 по 29 декабря в Волынской области обнародовали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

В частности, 26.12 с 10:00 до 17:00 в поселке Турийск Ковельского района временно останутся без газоснабжения 309 потребителей на таких улицах:

Жежков, Ставецкая, Торговая, Новоковельская, Воли, Майская, Садовая, Техническая, Подвальная, Подречная, Ветеринарная, Богатая, Молодежная и переулках Ставецкий, Подвальный и Надрочный.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтных работ при условии доступа к газовому оборудованию в помещениях.

Кроме того, ограничения будут действовать 29.12 с 10:00 до 17:00 для села Мокрец Ковельского района. По информации местного филиала "Газсети", голубого топлива не будет в 253 домохозяйствах на таких улицах:

Васильчука, Юрия Литвина, Ковельская, Леси Украинки, Шевченко, Осенняя и Заозерная. Жителям рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к осмотру оборудования.

Важно соблюдать правила безопасности при использовании голубого топлива и способствовать ускорению возобновления подачи. Для этого необходимо устранить технические нарушения, обеспечить доступ к газовым приборам.

Кроме этого, следует проверить соответствие оборудования проекту газификации и предоставить акты первичной или периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Газовики советуют местным жителям учитывать график отключения газа с 26 по 29 декабря в Волынской области при планировании своего быта.

