В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю со 2 по 8 марта.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю со 2 по 8 марта.

02.03.2026 будут выключать электричество в пределах Переяславской территориальной общины. Свет будут выключаться в следующих населенных пунктах и ​​следующих промежутках:

08:30–20:00, г. Переяслав улицы:

Богданивська — 1, 1/б, 2–7, 9;

Верхний Вал — 21;

Ковальська — 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Крипосна — 19, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 29/2, 33, 33/2, 35, 35А;

Литопысна — 39/в;

Сикорського Мыхайла — 34;

Успенська — 1–9, 11А, 12–20, 20А, 22–26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А;

Хмельныцького Богдана — 71, 71Б, 73;

пл. Переяславськои Рады — 1

08:00–18:00, с. Мазинкы улицы:

Альтыцька — 1, 2А, 3, 5–8, 10, 12–21, 23, 24А, 25, 27, 29–42, 45, 46, 48–53, 55–68, 70, 73, 74, 76–94, 94 ТП-571, 98, 100;

Вышнева — 1, 3, 4, 6–10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Зарична — 1–5, 8, 12;

Левадня — 1, 3–5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул. Лугова — 1–3;

Мыру — 1–4, 5–17, 19–29, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; вул. Полиська — 1–11, 13–71, 2 ТП-627, 41А, 43 ТП-96;

Польова — 2–22, 24А, 26–38, 141;

Украинкы Леси — 2–4, 6–9, 11–22;

Центральна — 1, 1А, 1-А, 2, 3, 5–14, 16, 18, 18-А, 19–24, 26–33, 35, 37–56, 55_ТП-59, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 107;

Шевченка — 1, 1А, 2–14, 16–29, 31, 31/а, 33–36, 40, 42;

пров. Альтыцькый — 1–4;

пров. Шевченка — 1, 2, 7

08:00–18:00, с. Харькивци – ул. Сонячна - 28, 32, 33А

03.03.2026 с 08:00 до 18:00 часа электричество также будут выключать через плановые работы в сетях. Они касаются села Иванковычи на улицах:

1 Травня — 2, 3, 5

Академична — 25, 34/1, 77

Архитектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 0051, 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, Б/Н

Бузкова — 0601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербыцького — 2Б, 2В, 9, 15–28

Вышнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 55, :0433, :1507

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1–14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б

Заповидна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23–25, 27, 28, 31, 44–47, 52, 53, 67

Захысныкив Витчызны — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчых — 2А, 3, 5, :1670

Зоряна — 30–41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Кыивська — 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Д, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 15-А, 17-А, 23, 31, 31А, 31Б, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 33-Ж

Круглыцька — 1/1–1/4, 3/1–3/8, 5, 7, 9, 16

Леси Украинкы — 1, 5, 6-А, 7, 10, 12, 17, 20, 20\Б, 20А, 25-А, 29, 31, 33, 41, 43

Мальовныча — 1–12, 12-А, 14–61, 7–9

Мисячна — 1, 3, 6, 9-А

Озирна — 11

Пивнична — 3, 7, 9, 13, 15, 15-А

Пидгайна — 1, 6, 8, 16

Степова — 4А, 16, 19-А, 21, 23, 27, 82, 84, 86, 88, 88-Б, 92, 96

Яблунева — 7

Ягидна — 1, 1-Б, 2В, 3-Д, 4, 5, 7, 9

пров. Ягидный — 1-Б, 7, 11

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых «Київські регіональні електромережі», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

