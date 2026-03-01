Подорожание проезда в Винницкой области связано с необходимостью привести расценки в соответствие с экономическими реалиями.

Подорожание проезда в Винницкой области уже вступило в силу на автобусном сообщении между Винницей и Казатином, сообщает Politeka.

Новый тариф начал действовать с января 2026 года.

Об изменении тарифа стало известно журналистам во время разговора с представителем ассоциации перевозчиков Вячеславом Дарморосом. Он пояснил, что стоимость на этом направлении долго не пересматривалась, хотя расходы перевозчиков росли.

По словам Дармороса, расстояние между областным центром и Казатином составляет 85 км. При этом цена за километр оставалась ниже, чем на многих других маршрутах региона. Именно поэтому корректировку называют экономически обоснованной.

Представитель ассоциации подчеркнул, что повышение происходит постепенно. Перевозчики пытались учесть возможности жителей, чтобы не создавать резкой финансовой нагрузки.

В то же время тарифная политика по другим направлениям отличается. Например, рейс из Винницы в Хмельник имеет протяженность 63 километра, а билет там стоит 161 гривну. Это существенно больше, чем поездка в Казатин.

Специалисты отрасли отмечают, что удорожание проезда в Винницкой области связано с необходимостью привести расценки в соответствие с экономическими реалиями. Речь идет о расходах на горючее, техническом обслуживании транспорта и организации перевозок.

Также следует отметить, что перевозчики подчеркивают, что новый тариф уже применяется при продаже билетов. Ожидается, что такой шаг позволит сберечь стабильность сообщения и поддержать надлежащий уровень сервиса для жителей области.

