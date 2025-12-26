Новый график движения поездов в Ровенской области предусматривает увеличение количества пассажирских составов и прицепных вагонов на небольшой период.

Новый график движения поездов в Ровенской области действует в период рождественско-новогодних праздников, сообщает Politeka.

По информации из официального Телеграмм-канала АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Ровенской области предусматривает, что в течение праздников курсируют дополнительные пассажирские составы, а отдельные регулярные рейсы увеличивают периодичность.

В общей сложности железнодорожный перевозчик добавил 16 дополнительных составов, приоритет предоставлен карпатскому направлению для украинских военных и семей с детьми. Некоторые маршруты будут включены в программу «3000 км по Украине» и в январе 2026 года.

Через территорию Ровенской области проходят склады со следующим сообщением: Киев – Львов и Киев – Ковель. В частности, №291 Киев – Львов обеспечивает удобную 35-минутную пересадку на рейс №157/158 Львов – Чоп, который проходит через Славско, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Аналогично, №289 Киев – Львов прибывает во Львов в 07:40, а в 10:51 пассажиры могут продолжить путешествие по современному дизель-поезду Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

В рамках нового графика движения поездов назначены и дополнительные скоростные рейсы, в том числе №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков, а также дополнительные прицепные вагоны сообщением Днепр – Львов в составе №032/031 Запорожье – Перемышль.

Кроме того, №271/272 Киев – Ивано-Франковск курсирует в этот период под номерами №207/208 Киев – Ивано-Франковск и №178/177 Ивано-Франковск – Киев.

"Укрзализныця" отмечает. что нововведения призваны облегчить передвижение пассажиров во время праздников, а также поддержать популярные туристические маршруты.

Пассажиров призывают заранее планировать поездки и учитывать увеличенный пассажиропоток на популярных рейсах.

