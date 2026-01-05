Аналитики отмечают, что тенденция роста стоимости может сохраняться и в дальнейшем ппродлится дефіцит некоторой продукции в Полтавской области.

Дефицит продуктов в Полтавской области наблюдается ряд отечественных товаров, которые пользуются спросом у украинцев, сообщает Politeka.net.

Аналитики рассказали подробности и указали на главные проблемы.

Из-за постепенного завершения сезона продаж украинских тепличных томатов их предложение на внутреннем рынке существенно сократилось. В результате сформировался дефицит продукции, который напрямую повлиял на рост стоимости.

Специалисты связывают удорожание томатов с ограниченным предложением, которое наблюдается в последние дни. После сбора урожая отечественные тепличные хозяйства почти прекратили поставки, и основным источником продукции стал импорт. Однако его объемов недостаточно для полного обеспечения спроса, что дало возможность продавцам повысить отпускные цены в Полтавской области и других регионах Украины.

Аналитики отмечают, что тенденция роста стоимости может сохраняться и в дальнейшем, ведь спрос на помидоры остается стабильно высоким даже в условиях подорожания.

Параллельно фиксируется значительный рост ценников на тепличные огурцы. Основной причиной удорожания дефицит продукции в Полтавской области и ряде других регионов страны. При стабильном спросе со стороны розничных торговых сетей это создает предпосылки для дальнейшего повышения стоимости огурцов на рынке.

Что касается картофеля, специалисты не прогнозируют нехватку этой продукции в течение зимнего периода. В то же время уровень цен будет в значительной степени определяться ситуацией на европейском рынке.

В странах Европейского Союза наблюдается избыток урожая картофеля, что привело к рекордно низким ценам. Это может активизировать импорт более дешевой продукции в Украину, что, вероятно, будет сдерживать рост внутренних цен или будет способствовать их частичному снижению.

Источник: EastFruit.

