Дефіцит продуктів у Полтавській області спострігається на низку вітчизняних товарів, які користуються попитом в українців, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розповіли подробиці та вказали на головні проблеми.

Через поступове завершення сезону продажу українських тепличних томатів їх пропозиція на внутрішньому ринку суттєво скоротилася. Унаслідок цього сформувався дефіцит продукції, який безпосередньо вплинув на зростання цін.

Фахівці пов’язують подорожчання томатів із обмеженою пропозицією, що спостерігається останніми днями. Після завершення збору врожаю вітчизняні тепличні господарства майже припинили постачання, і основним джерелом продукції став імпорт. Однак його обсягів недостатньо для повного забезпечення попиту, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни у Полтавській області та інших регіонах України.

Аналітики зазначають, що тенденція до зростання вартості може зберігатися й надалі, адже попит на помідори залишається стабільно високим навіть за умов подорожчання.

Паралельно фіксується суттєве зростання цін на тепличні огірки. Основною причиною подорожчання є дефіцит продукції у Полтавській області та низці інших регіонів країни. За умов стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж це створює передумови для подальшого підвищення вартості огірків на ринку.

Що стосується картоплі, фахівці не прогнозують нестачі цієї продукції впродовж зимового періоду. Водночас рівень цін значною мірою визначатиметься ситуацією на європейському ринку.

Наразі в країнах Європейського Союзу спостерігається надлишок урожаю картоплі, що призвів до рекордно низьких цін. Це може активізувати імпорт дешевшої продукції в Україну, що, ймовірно, стримуватиме зростання внутрішніх цін або сприятиме їх частковому зниженню.

Джерело: EastFruit.

