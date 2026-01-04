Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается, наибольший рост зафиксирован в бакалеи, молочных изделиях и овощах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет портал Минфин, а аналитики объясняют ситуацию сезонными колебаниями и повышением логистических затрат.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) сейчас стоит в среднем 43,70 грн. В сетях Auchan цена составляет 42,40, Novus – 42,99, а Megamarket предлагает 45,70. В ноябре средняя стоимость была 42,55, поэтому за месяц продукт подорожал на 0,17.

Пшено подорожало до 32,87 грн за килограмм. В Auchan его продают за 33,90, Metro – 32,50, Megamarket – 32,20. По сравнению с ноябрем, когда средний ценник составил 29,79 гривен, повышение составило 2,47.

Наибольший рост зафиксирован среди помидоров «Сливка». Средняя стоимость составляет 162,10 грн за килограмм. В Megamarket цена достигла 194,40, Novus предлагает 129,00, Auchan – 162,90 гривен. Для сравнения, в ноябре среднее значение составило 133,91, то есть удорожание за месяц превысило 30 грн.

Эксперты объясняют, что разногласия в ценах между магазинами обусловлены логистикой, объемами снабжения и спросом. Наиболее ощутимое повышение стоимости коснулось семей с ограниченным бюджетом, пенсионеров и домохозяйств с низким доходом.

Таким образом, подорожание продуктов в Харьковской области продолжает оказывать влияние на ежедневные расходы жителей. Специалисты советуют планировать покупки, сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​следить за акциями и специальными предложениями, чтобы экономить деньги.

