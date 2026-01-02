Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области стала частью государственной программы поддержки социально уязвимых граждан на период зимних холодов.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 для отдельных категорий населения в рамках правительственного пакета «Зимняя поддержка», сообщает Politeka.

В правительстве отметили, что решение было принято с учетом прошлогоднего опыта и роста потребностей людей, особенно остро испытывающих финансовые трудности в холодное время года.

По информации Кабинета министров, размер выплаты остался неизменным и составляет 6,5 тыс. грн на одного человека. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляется разово и имеет четкое целевое назначение.

Использовать средства можно исключительно на приобретение лекарственных средств и вещей, необходимых для зимнего периода.

Как уточняют в профильных ведомствах, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна для оформления еще с 20 ноября 2025 года.

Подать заявку могут наиболее уязвимые категории граждан, среди которых дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство, дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или приемных семьях, дети из малообеспеченных домохозяйств.

Также к получателям относятся внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы и пожилые, проживающие сами и не имеющие постоянной посторонней поддержки.

Для получения средств предусмотрены два способа подачи заявления. Граждане могут обратиться лично в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Также доступна возможность подать заявку дистанционно через приложение «Дія».

