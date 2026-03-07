На рынке труда появляется все большее количество предложений, и работа для пенсионеров в Запорожье сегодня включает различные вакансии.

Работа для пенсионеров в Запорожье остается актуальной темой многих жителей города, которые после выхода на пенсию хотят получать дополнительный доход, сообщает Politeka.

Проанализировав объявление на сайте work.ua, можно увидеть, что работодатели предлагают разные варианты занятости.

Среди них работа для пенсионеров в Запорожье в сфере торговли, производства и даже предложения от крупных аграрных компаний.

Одна из вакансий – тракторист в компании ООО «Украинский Аграрный Холдинг». Предприятие является одним из лидеров агропромышленного производства в Украине.

Основные направления его деятельности включают растениеводство, элеваторные услуги, молочное животноводство и железнодорожные перевозки. В холдинге работает около 1500 человек.

Компания ищет трактористов для труда в Закарпатской области, в частности, в Береговском районе. От кандидатов ожидают удостоверение тракториста машиниста и знание процессов обработки почвы.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Запорожской области связан с торговлей. В микрорайоне Кичкас срочно ищут продавца продовольственных товаров.

Магазин работает посменно круглосуточно, поэтому график оговаривается отдельно с работодателем. Заработная плата в этой должности составляет от 18 000 до 36 000 грн.

В то же время среди предложений есть и вакансии с более высоким уровнем дохода. Компания ООО «МИК» расширяет экспериментальный цех и ищет портных. Заработная плата в этой должности составляет от 35 000 до 40 000 грн.

Работники должны по данной модели отшивать образцы изделий, в частности, куртки, брюки и рубашки, а также взаимодействовать с конструктором и технологом при решении производственных вопросов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.