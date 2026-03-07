В 2026 году часть пенсионеров получает доплаты в Полтавской области, которые повысились вместе с прожиточным минимумом.

Доплаты в Полтавской области предусмотрены для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного отселения или в зоне гарантированного добровольного переселения, сообщает Politeka.

Начисление доплат пенсионерам в Полтавской области регулируется Законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Как указано в документе, с 1 января 2026 года размер ежемесячной надбавки составляет 2595 гривен, что на 204 гривны больше, чем в прошлом году.

Такие выплаты предназначены для того, чтобы поддержать граждан, оказавшихся в сложных условиях из-за аварии на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто продолжает жить на территориях с повышенным уровнем радиационного загрязнения.

Право на получение доплат в Полтавской области имеют пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года. А также – те лица, которые официально признаны пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Не все громадные получают прибавку. Выплаты не предусмотрены для тех, кто после аварии выезжал из загрязненных зон и впоследствии вернулся, а также для людей, которые переехали или официально зарегистрировались на этих территориях уже после катастрофы.

Кроме того, в случае выезда человека с территории отселения или его трудоустройства вне зоны, выплату прекращают автоматически.

Контроль за начислением и выплатами ведется через государственные реестры, что позволяет избежать неправомерных начислений и обеспечивает точность системы социальной поддержки.

