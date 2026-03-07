Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 8 марта.

Графики отключения света в Полтавской области на 8 марта продлятся в воскресенье из-за плановых работ в сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 8 марта. С 8 до 20 часов не будет электричества в селе Оныщенкы. Обестоки состоятся по адресам:

Дачна — №3;

Лисова — №1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64; вул.

Лисна — №2Б

В селе Романкы с 8 до 20 часов не будет электричества на улице Лугова - №2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Такие графики отключения света охватят село Федоренко на улице Омельныцька — №1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 2 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Из-за работ электричество выключат с 8 до 20 часов в селе Щербакы по адресам:

Богдана Хмельныцького — №10;

Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героив полку «Азов» — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна — №6, 9, 11, 12, 13;

Зелена Диброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева — №9, 11;

Кобзарську — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького — №2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька — №1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерів — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25;

Садова — №2

