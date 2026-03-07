Жителям советуют заранее ознакомиться с проектом и учитывать дальнейшие изменения при оплате коммунальных счетов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области близится.

В Барской общине анонсировали повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, в частности, на услуги по вывозу и обработке бытовых отходов, передает Politeka.

Сообщение обнародовало КП «Бар-благоустройство», обслуживающее население, бюджетные учреждения и предпринимателей общества.

Причины пересмотра тарифа

Действующий тариф утвержден еще в 2021 году и не отражает реальные затраты предприятия. За это время значительно выросли цены на топливо, электроэнергию, запчасти и оплату труда, что делает невозможным стабильную работу без корректировки тарифов.

Какие сейчас и планирующие тарифы

Сейчас население платит 22 грн в месяц с человека за вывоз мусора. В новом проекте предлагаются следующие ставки:

Управление смешанными бытовыми отходами - 216,10 грн за 1 м³

Управление крупногабаритными отходами - 284,32 грн за 1 м³

Управление ремонтными отходами - 327,73 грн за 1 м³

Захоронение отходов - 53,71 грн за 1 м³

По подсчетам предприятия такая тарификация дает примерно 29 грн в месяц на одного человека для обычного мусора, то есть платеж может вырасти на 7 грн по сравнению с действующим тарифом.

Что означает тариф за кубометр

Ставка 216,10 грн. за кубический метр не означает, что жители будут платить эту сумму ежемесячно. Она рассчитана на основе нормы образования отходов на одного человека. То есть каждый производит только часть кубометра ежемесячно, поэтому конечная плата в квитанции меньше тарифа за 1 м³.

Тарифы для предприятий и учреждений

Напомним, что в 2025 году КП «Бар-Благоустройство» уже сообщало о повышении тарифа для юридических лиц (III группа потребителей) с 26,78 до 40,80 грн с НДС. Тогда расчет состоял из 27,20 грн – себестоимость услуги + 13,60 грн – рентабельность и НДС. В нынешнем сообщении детали по ІІІ группе отдельно не приводятся, редакция эта информация уточняется.

Жителям советуют заранее ознакомиться с проектом и учитывать дальнейшие изменения при оплате коммунальных счетов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области близится.

