После истечения шестимесячного срока право на дальнейшее получение денежной помощи в Полтавской области сохраняется.

Продолжает действовать комплексная система поддержки, включающая в себя денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

В Национальной социальной сервисной службе рассказали подробности.

Выплаты на проживание

Человек, впервые ставший внутренне перемещенным лицом, может получить поддержку в первые шесть месяцев:

на ребенка – 3 тыс. грн. ежемесячно;

на человека с инвалидностью – 3 тыс. грн ежемесячно;

для взрослой ВПЛ – 2 тыс. ежемесячно.

Для этого необходимо оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение Дия, ЦНАП или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие выплаты в течение первых шести месяцев

По данным Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев с момента назначения помощи предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для внутренне перемещенных трудоустроившихся лиц.

В частности, размер ежемесячной доплаты составляет:

2 000 гривен - для работающих ВПЛ;

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью.

Цель этой выплаты в марте – поддержать людей в период адаптации на новом месте жительства, помочь покрыть базовые расходы и способствовать финансовой стабильности во время трудоустройства.

После истечения шестимесячного срока право на дальнейшее получение денежной помощи в Полтавской области сохраняется за уязвимыми категориями населения.

Речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, детях-сиротах и ​​детях, лишенных родительской опеки, а также других социально незащищенных группах. Кроме того, продолжить выплаты могут семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает установленного предельного показателя - 9444 гривны.

Подать заявление на оформление или продление помощи можно несколькими способами:

через мобильное приложение «Дия»;

в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

в отделении Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.