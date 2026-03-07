Продолжает действовать комплексная система поддержки, включающая в себя денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.
В Национальной социальной сервисной службе рассказали подробности.
Выплаты на проживание
Человек, впервые ставший внутренне перемещенным лицом, может получить поддержку в первые шесть месяцев:
- на ребенка – 3 тыс. грн. ежемесячно;
- на человека с инвалидностью – 3 тыс. грн ежемесячно;
- для взрослой ВПЛ – 2 тыс. ежемесячно.
Для этого необходимо оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение Дия, ЦНАП или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие выплаты в течение первых шести месяцев
По данным Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев с момента назначения помощи предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для внутренне перемещенных трудоустроившихся лиц.
В частности, размер ежемесячной доплаты составляет:
- 2 000 гривен - для работающих ВПЛ;
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью.
Цель этой выплаты в марте – поддержать людей в период адаптации на новом месте жительства, помочь покрыть базовые расходы и способствовать финансовой стабильности во время трудоустройства.
После истечения шестимесячного срока право на дальнейшее получение денежной помощи в Полтавской области сохраняется за уязвимыми категориями населения.
Речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, а также других социально незащищенных группах. Кроме того, продолжить выплаты могут семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает установленного предельного показателя - 9444 гривны.
Подать заявление на оформление или продление помощи можно несколькими способами:
- через мобильное приложение «Дия»;
- в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- в отделении Пенсионного фонда Украины.
