В Винницкой области наблюдается дефицит продуктов в виде гречки из-за низкого урожая и растущего объема импорта, сообщает Politeka.net.

Прошлогодние посевы показали один из самых маленьких показателей урожайности за последние 25 лет, что создало напряженную ситуацию на местных рынках.

По оценкам специалистов, несмотря на стабильный спрос, собственного производства достаточно частично. Сергей Громовой, исполнительный директор Международной ассоциации гречихи, объясняет, что прошлогодний урожай стал самым плохим за последние два десятилетия, за исключением неурожайного 2019 года. Производственные объемы вернулись к уровню, когда Украина уже сталкивалась с подобными проблемами.

Когда главными поставщиками на внешние рынки были Россия, Китай и Украина. Сегодня ситуация изменилась: Россия остается единственным активным экспортером, Китай больше импортирует, а украинские мощности для выхода на внешний рынок ограничены. Эксперт отмечает, что только импорт может помочь восполнить дефицит крупы на украинских прилавках.

из-за войны прямые поставки русской гречки заблокированы. Однако на рынке появились альтернативные маршруты: продукция поступает через Казахстан, где перерабатывается на местных заводах и попадает в Украину уже как крупная казахстанская крупа.

Под видом казахстанской гречки может поступать российская продукция. Казахстан граничит с Алтайским краем, производящим около половины русской крупы. На границе построены перерабатывающие предприятия, где продукт получает казахстанскую маркировку» , — объясняет Сергей Громовой.

По прогнозам аналитиков, импорт будет иметь сдерживающий эффект на цены. Стоимость гречки в регионе будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от объемов и спроса. Однако дефицит продуктов в Винницкой области оставляет часть населения без стабильных поставок, заставляя искать альтернативные источники приобретения крупы.

Местные эксперты советуют тщательно планировать покупки и обращать внимание на разные каналы поставок, чтобы избежать перебоев на рынке. Ситуация остается напряженной, а прогнозы на ближайшие месяцы предполагают дальнейшее колебание цен и нехватку гречихи на полках.

