Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют местные благотворительные и религиозные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени раздают в разных локациях города, сообщает Politeka.

Горожанам важно следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить актуальную информацию о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Информацию о датах выдачей, условиях участия и регистрации публикуют на официальных страницах организаций в социальных сетях и мессенджерах, поэтому потенциальным получателям советуют регулярно проверять обновления.

В частности, о продовольственных наборах и новых регистрациях сообщает официальный телеграмм канал "Церковь Спасения Помощь". Организация находится по адресу проспект Мира 24.

Именно в этом канале публикуют формы регистрации, детали очередных выдач бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве и условия получения помощи.

Представители призывают внимательно читать сообщения, поскольку количество наборов может быть ограничено, а участие предполагает соблюдение определенных критериев.

Кроме того, отдельные программы поддержки реализует Каритас. С 8 января организация производит выдачу специализированных гигиенических наборов для переселенцев, переехавших в Полтавскую область после 1 января 2025 года.

Речь идет о лицах с инвалидностью 1,2,3 группы и инвалидностью с детства, людях с тяжелыми заболеваниями и лицах в возрасте 70+. Регистрация на получение помощи производится по адресу ул.Гоголя, 28 с 10:00.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы, подтверждающие критерий уязвимости. Также предусмотрена проверка информации о получении помощи раньше.

Подобным образом, иногда, в данном фонде оказывают и продовольственную поддержку. Всё зависит от наличия и количества ресурсов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.