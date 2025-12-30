Ограничения движения транспорта в Полтаве связаны с временным перекрытием перекрестков двух отдельных улиц.

В Полтаве ввели ограничение движения транспорта из-за планового ремонта аварийного коллектора, которое продлится до 26 февраля, сообщает Politeka.

Решение об ограничении движения транспорта в Полтаве согласовано на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета 25 декабря.

Речь идет об улицах Решетиловской и Петре Дорошенко. Ремонт производит КП ПОР «Полтававодоканал», ведь напорный коллектор на этом участке требует немедленного вмешательства.

Жителей и водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и непредсказуемых ситуаций на дороге.

Ограничения движения в Полтаве вызваны аварийным состоянием канализационного коллектора «Полтавского автоагрегатного завода», построенного в 1965 году из железобетона диаметром 500 мм.

В течение многих лет срок его эксплуатации истек, а стенки разъела сульфатно-газовая коррозия. В результате на улице Петра Дорошенко образовались два провала, из-за чего легковые автомобили и грузовики рискуют провалиться во время езды.

Жители отмечали, что состояние дорожного покрытия и испорченные канализационные трубы представляют серьезную опасность для транспорта и пешеходов. Работники «Полтававодоканала» отмечают, что ремонтные работы критически необходимы для обеспечения безопасности на улице.

В этой связи водителей призывают планировать альтернативные маршруты, а пешеходов - осторожно передвигаться вблизи места проведения работ. Ожидается, что ремонт коллектора будет завершен до 26 февраля и после этого проезд на перекрестке возобновят в обычном режиме.

