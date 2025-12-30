Обмеження руху транспорту в Полтаві пов’язані з тимчасовим перекриттям перехрестя двох окремих вулиць.

У Полтаві запровадили обмеження руху транспорту через плановий ремонт аварійного колектора, що триватиме до 26 лютого, повідомляє Politeka.

Рішення про обмеження руху траснпорту в Полтаві погодили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради 25 грудня.

Йдеться про вулиці Решетилівську та Петра Дорошенка. Ремонт проводить КП ПОР «Полтававодоканал», адже напірний колектор на цій ділянці потребує невідкладного втручання.

Мешканців і водіїв просять враховувати це під час планування маршрутів, щоб уникнути заторів та непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Обмеження руху в Полтаві викликані аварійним станом каналізаційного колектору «Полтавського автоагрегатного заводу», який було збудовано у 1965 році із залізобетону діаметром 500 мм.

Протягом багатьох років термін його експлуатації сплинув, а стінки роз’їла сульфатно-газова корозія. Внаслідок цього на вулиці Петра Дорошенка утворилися два провали, через що легкові автомобілі та вантажівки ризикують провалитися під час їзди.

Мешканці зазначали, що стан дорожнього покриття та зіпсовані каналізаційні труби становлять серйозну небезпеку для транспорту і пішоходів. Працівники «Полтававодоканалу» наголошують, що ремонтні роботи є критично необхідними для забезпечення безпеки на вулиці.

У зв’язку з цим водіїв закликають планувати альтернативні маршрути, а пішоходів - обережно пересуватися поблизу місця проведення робіт. Очікується, що ремонт колектора буде завершено до 26 лютого, і після цього проїзд на перехресті відновлять у звичайному режимі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.