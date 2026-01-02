Работа для пенсионеров в Харькове остается востребованной благодаря предложениям для тех, кто хочет объединить стабильный доход с комфортным графиком.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает несколько направлений, от технических специальностей до складов и производств, сообщает Politeka.

Мы проанализировали все предложения работы пенсионеров в Харькове на платформе work.ua, чтобы найти наиболее привлекательные.

Одной из них является должность техники по медицинскому оборудованию. Зарплата составляет от 15 000 до 20 000 грн., а график предусматривает пятидневный режим с 8:00 до 17:00.

Основными обязанностями работника являются настройка, обслуживание и ремонт медицинских приборов, обучение персонала и контроль безопасности аппаратуры. Такая позиция подходит людям с базовым или неполным высшим образованием, имеющим технические навыки.

Еще одна возможность для пенсионеров – работа грузчиком на кондитерской фабрике «ПОЛЮС» в Харькове. Зарплату обещают на уровне 18500 грн.

Работники выполняют разгрузочно-погрузочные задачи, комплектуют товар по накладным и контролируют сроки годности продукции. График: пн-пт с 8:00 до 17:00, предусмотрено официальное трудоустройство и регулярные выплаты без задержек.

Также в городе ищут слесаря ​​на предприятие Михайлюк М.В., ФЛП. Заработная плата составляет 20 000-25 000, график: пн-пт с 8:00 до 18:00. Основные требования к кандидатам включают опыт не менее одного года, аккуратность, точность выполнения задач, умение читать чертежи и нарезать резьбу.

Официальное трудоустройство и почасовая оплата с премиями делают эту вакансию привлекательной для пожилых людей, желающих оставаться профессионально активными.

