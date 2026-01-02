Робота для пенсіонерів у Харкові залишається затребуваною завдяки пропозиціям для тих, хто хоче поєднати стабільний дохід з комфортним графіком.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює кілька напрямків, від технічних спеціальностей до складів та виробництв, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували всі пропозиції роботи для пенсіонерів у Харкові на платформі work.ua, щоб знайти найбільш привабливі.

Однією з них є посада техніка з медичного обладнання. Зарплата становить від 15 000 до 20 000 грн, а графік передбачає п’ятиденний режим з 8:00 до 17:00.

Основними обов’язками працівника є налаштування, обслуговування та ремонт медичних приладів, навчання персоналу та контроль за безпекою апаратури. Така позиція підходить людям із базовою або неповною вищою освітою, які мають технічні навички.

Ще одна можливість для пенсіонерів - робота вантажником на кондитерській фабриці «ПОЛЮС» у Харкові. Зарплату обіцяють на рівні 18 500 грн.

Працівники виконують розвантажувально-навантажувальні завдання, комплектують товар за накладними та контролюють терміни придатності продукції. Графік: пн-пт з 8:00 до 17:00, передбачене офіційне працевлаштування та регулярні виплати без затримок.

Також у місті шукають слюсаря на підприємство Михайлюк М.В., ФЛП. Заробітна плата складає 20 000−25 000, графік: пн-пт з 8:00 до 18:00. Основні вимоги до кандидатів включають досвід не менше одного року, акуратність, точність у виконанні завдань, уміння читати креслення та нарізати різьбу.

Офіційне працевлаштування та погодинна оплата з преміями роблять цю вакансію привабливою для старших людей, які хочуть залишатися професійно активними.

