Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 31 декабря.

Графики отключения света в Полтавской области на 31 декабря будут действовать в последний день 2025 года по части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют АО "Полтаваоблэнерго".

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Графики отключения света в Полтавской области на 31 декабря вводятся с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

село Бубны улицы:

Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ),

Зариччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30),

Колхозна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25),

Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148)

село Луговыкы улицы:

Долына (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),

Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),

Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА),

Майоривка (б. 1, 3, 6, 7, 8),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),

Окоротына (б. 4, 10ДАЧА),

Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),

Пробыта (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),

Редькы (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),

Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Чупыдивка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА)

На территории "Омельныцькои Громады" будут действовать долгосрочные обесточивания с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в ряде населенных пунктов:

с.Варакуты улицы:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демыдивка улицы:

Весела (род. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Украинской Перемогы (б. 29)

с.Кузнецы улица:

Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденивка улица:

Червонои Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 31 декабря.

