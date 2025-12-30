Графики отключения света в Полтавской области на 31 декабря будут действовать в последний день 2025 года по части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.
Об этом информируют АО "Полтаваоблэнерго".
В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Графики отключения света в Полтавской области на 31 декабря вводятся с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:
село Бубны улицы:
- Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ),
- Зариччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30),
- Колхозна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25),
- Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148)
село Луговыкы улицы:
- Долына (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),
- Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),
- Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА),
- Майоривка (б. 1, 3, 6, 7, 8),
- Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),
- Окоротына (б. 4, 10ДАЧА),
- Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),
- Пробыта (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),
- Редькы (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),
- Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),
- Чупыдивка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА)
На территории "Омельныцькои Громады" будут действовать долгосрочные обесточивания с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в ряде населенных пунктов:
с.Варакуты улицы:
- Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)
- Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)
с.Демыдивка улицы:
- Весела (род. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),
- Украинской Перемогы (б. 29)
с.Кузнецы улица:
- Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)
с.Найденивка улица:
- Червонои Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21).
Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 31 декабря.
