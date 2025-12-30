Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Запорожской области на 31 декабря.

Графики отключения света в Запорожской области на 31 декабря вводятся для части населённых пунктов в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запорожьеоблэнерго».

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожской области на 31 декабря.

Ограничения вводятся с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах региона:

с. Викторивка

ул. Прогресывна 22, 35, 6, 12, 20, 23

ул. Садова 18, 20, 4, 6, 8, 26, 28, 34, 44, 46

ул. Степова 22, 19, 21, 27, 7

с. Дубовый Гай

ул. Дубова 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 32, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 3, 30, 31, 33 9, 34, 36, 38, 41, 45

с. Новосолоне

ул.Новосолона ул. 32, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 60, 74, 82, 111, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 52, 53, 57, 94, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 22, 26, 30, 31, 1, 15, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 9, 55, 61, 100, 102, 104, 62, 68а, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 101, 107, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99

с. Пидгирне улицы:

Богдана Хмельныцького 1, 11, 13, 19, 3, 5, 52, 58, 7, 9, 18, 10, 12, 16, 18, 4, 57, 69, 8

Иванивська 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 46, 50, 6, 8, 9, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 5, 7, 47, 51, 53

Мыру 1, 106, 108, 114, 122, 126, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 84, 88, 9, 94, 96

Молодижна 10, 11, 12, 129, 133, 135, 138, 14, 140, 16, 18, 2, 20, 28, 3, 30, 4, 6, 65, 7, 77, 8, 81

Родинська 1, 2, 3, 4

Украинська 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 22, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49

с. Мыколаивка Друга

улица Центральна 1, 2, 7, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38, 9

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

