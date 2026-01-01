Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає надання одноразових виплат для соціально вразливих категорій громадян у період зимових холодів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надається у рамках урядової ініціативи "Зимова підтримка", повідомляє Politeka.

Програма охоплює дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням, у тому числі з числа ВПО, а також самотніх пенсіонерів.

Кожному із зазначених громадян буде нараховано одноразову грошову допомогу у Кіровоградській області в розмірі 6 500 гривень. Кошти можна використати лише на придбання ліків та речей, необхідних для зимового періоду.

Ще 20 листопада 2025 року подати заявку на отримання соцдопомоги можуть найбільш вразливі категорії громадян. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає два способи оформлення.

Перший спосіб - онлайн через застосунок "Дія", а другий - офлайн через Пенсійний фонд. У разі особистого звернення громадянин має прийти до відділення ПФУ з відкритою "Дія.Карткою" або іншим спеціальним рахунком.

Далі фахівці ПФУ оформлять заявку та передадуть інформацію для нарахування коштів. А для дистанційного оформлення необхідно відкрити застосунок "Дія", знайти розділ "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка".

Далі варто знайти відповідну програму та підтвердити наявність "Дія.Картки". Ця картка є банківським рахунком, який відкривається у застосунку та використовується для отримання коштів за держпрограмами.

Для відкриття картки потрібно зайти у "Послуги", обрати "Дія.Картку", вибрати банк, підтвердити дані через "Дія.Підпис" та отримати реквізити карти.

