Дефицит продуктов в Одесской области будет наблюдаться в 2026 году на популярный товар, который любят украинцы, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Любимое сало украинцев превратилось в настоящий деликатес. Цены на продукт взлетели: за килограмм сейчас просят от 200 до 700 гривен в зависимости от сорта. Средняя стоимость уже превысила 250 гривен, хотя еще год назад за кило давали 164 гривны.

Причины повышения цен:

Первая причина — резкое сокращение поголовья свиней из-за войны и африканской чумы. Украина потеряла около 40% животных в последние годы, что создало серьезный дефицит продуктов в Одесской области и на рынке других регионов.

Вторая причина – экономическая невыгодность содержания свиней для частных хозяйств.

Третья причина – дефицит именно сала, а не свинины в целом. Крупные промышленные предприятия не выращивают свиней до большого веса, когда скапливается толстый слой жира.

Перебои с электроснабжением повышают себестоимость производства в среднем около 10%. Хотя большинство крупных предприятий имеют резервные источники питания, установленные генераторы покрывают только 50–60% реальных потребностей.

Расходы на горючее для их работы производители вынуждены закладывать в конечную цену продукции. Особенно критична стабильная подача электроэнергии для вентиляционных систем в свинарниках, ведь в случае их остановки создаются опасные условия содержания животных из-за накопления аммиака.

В то же время эксперты отмечают, что блекауты не являются главной причиной удорожания. Значительно более сильное влияние на рынок имеет распространение африканской чумы свиней и общий дефицит сала, что и формирует основное ценовое давление.

Источник: Телеграф.

