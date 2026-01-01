Работа для пенсионеров в Одессе включает предложения в сфере инженерии и розничной торговли, где ценят опыт и ответственность, сообщает Politeka.
Мы проанализировали варианты работы для пенсионеров в Одессе на платформе work.ua и собрали самые привлекательные из них.
Речь идет не о временных подработках, а о полноценной занятости с официальным оформлением, социальными гарантиями и фиксированной заработной платой.
В частности, открыта должность инженера ПТО по направлениям водоснабжения и канализации и отопления, вентиляции и кондиционирования компании Стройтек Инжиниринг.
Работодатель ищет специалиста с опытом от пяти лет, который будет заниматься организацией и контролем технической подготовки производства, просчетом объемов и составлением смет, а также анализом технической документации. Заработная плата в этой должности составляет от 35 000 до 40 000 гривен.
Еще одно направление работы для пенсионеров в Одессе – это розничная торговля. Сеть супермаркетов Сильпо приглашает кассиров с учебой в районах Лиманка и по улице Архитекторская. Заработная плата колеблется от 24300 до 25400.
Обязанности предусматривают обслуживание гостей на кассе и контроль правильности взвешивания и маркировки товаров. Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильные выплаты, возможность индивидуального графика.
Также в Пересыпском районе Сильпо ищет продавца за витрину с обучением. Заработная плата в этой должности составляет от 24 400 до 25 500. Работник будет отвечать за приготовление напитков, выкладку товара и общение с покупателями.
