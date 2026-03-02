Именно через эти ресурсы реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно для переселенцев, потерявших жилье из-за войны, в рамках государственной и местной поддержки, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает как сельские, так и городские населенные пункты, обеспечивая временное убежище для тех, кто в этом нуждается.

В селе Потоки Жмеринского района доступно здание на пять мест. Дом, построенный в 1987 году, включает четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки и погреб. Во дворе есть колодец, огород и плодовые деревья. Отопление печное, газ и централизованное водоснабжение отсутствуют. Владельцы ищут опрятных жителей без вредных привычек, готовых ухаживать за хозяйством.

В Виннице по улице Леси Украинки предлагаются два места в доме для женщин с детьми. Проживание возможно на разные сроки, заселение открыто с 20 декабря.

Тем, кто планирует переезд, советуют определить приоритеты: безопасность, работу, доступ к медицинской инфраструктуре и учебным заведениям. Актуальную информацию можно найти на государственном проекте "Там, де вас чекають". Интерактивная карта показывает контакты центров координации и количество свободных мест.

Специалисты отмечают необходимость заранее подготовить документы, уточнить состав семьи, потребность в медицинской или психологической поддержке, а также возможность поселения с животными. Важно пользоваться проверенными ресурсами и не платить предоплату. В случае подозрительных действий следует обращаться в полицию по номеру 102.

Государство предоставляет временное жилье из соответствующего фонда на срок до года с возможностью продления. Минимальная площадь – шесть квадратных метров на каждого жителя. В первую очередь поселения получают многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью, люди старшего возраста и семьи, чье имущество повреждено или разрушено.

Чтобы стать на учет, переселенцы должны обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления по месту нахождения и подать заявление с пакетом подтверждающих документов. После регистрации заявителю присваивается индивидуальный номер для дальнейшего рассмотрения.

Кроме государственных механизмов, жители могут пользоваться платформой «Прихисток», сервисом «Допомагай» или телеграмм-ботом «Турботник». Именно через эти ресурсы реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области, объединяя местные инициативы и национальные программы.

Дополнительно рекомендуют заблаговременно уточнять наличие мест и условия поселения, чтоб спланировать переезд без задержек.

