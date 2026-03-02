В этом году подорожание цветов в Одессе может превысить наблюдаемый ранее стандартный прирост цен.

Ежегодно в преддверии 8 марта наблюдаются подорожание цветов в Одессе, в 2026 году ценники взлетят еще больше, чем в прошлые годы.

Рассказываем, сколько будут стоить букеты.

В среднем подорожание цветов в Одессе составляет 30% до 50%, однако в этом году стоимость может возрасти еще больше из-за дополнительных факторов.

Цена роз на 8 марта

Если сейчас стандартная роза стоит около 100 гривен, то перед праздником ее цена может вырасти до 140–160 гривен. Некоторые популярные сорта или импортные могут стоить еще дороже.

На формирование стоимости влияют два ключевых фактора:

объем снабжения;

уровень спроса в канун праздника.

Если цветов завезут меньше обычного, а спрос останется высоким, продавцы могут поднять цены выше стандартного сезонного роста.

Сколько будет стоить тюльпан

Тюльпаны традиционно остаются одними из самых популярных цветов до 8 марта. Теперь их можно приобрести по 44–55 гривен за штуку. Однако ближе к праздничной дате цена, вероятно, вырастет до 70–85 гривен за один тюльпан.

Сезонный спрос на них стабильно высок, поэтому подорожание происходит практически каждый год.

Почему в этом году букеты могут подорожать больше

В 2026 году на рынок влияет еще один важный фактор – ситуация с электроснабжением.

Букеты нуждаются в хранении в холодильных камерах с постоянным температурным режимом. В случае отключения электроэнергии магазины вынуждены использовать генераторы. Это дополнительные расходы на горючее, техническое обслуживание и резервное оборудование.

Для малого и среднего бизнеса такие затраты ощутимы. Часть предпринимателей может уменьшить объемы закупок, чтобы не рисковать. Если же предложение на рынке будет ограниченным, цены вырастут еще больше из-за дефицита товара.

Именно поэтому в этом году подорожание цветов в Одессе может превысить 30–50%.

Источник: Факты.

