Жителям советуют заранее подготовиться, чтобы график отключения света на 2 января в Чернигове не нарушил планы и не создал бытовые трудности.

График отключения света на 2 января в Чернигове был обнародован накануне.

Информацию об этом предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .

Плановые работы продлятся с 10:00 до 16:00 и охватят несколько улиц города.

Энергетики объясняют: временные ограничения необходимы для обслуживания сетей и повышения надежности электроснабжения. После завершения работ напряжение будет восстановлено в штатном режиме.

В указанный период дома на Заречном переулке, 1, — №№ 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 2А — будут без электричества. Также планируется закрытие 2-го Заречного — №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55.

Ограничения затронут Городинову (№№ 7–12, 14), Дышину (здания №№ 1–46, включая 1А, 15А, 16А), Заречную (№№ 3–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) и Кинскую (№№ 3–33, 37, 39).

Временно пропадет свет на Кулише (№1, 3–6, 8, 11–14, 18), Малинове (№ 2, 5, 7, 9), Мурахтове (№ 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37), а также на Набережной — дома № 2, 31, 33.

Работы будут проводиться на Павловской — №3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46, Первой Набережной (№ 21, 41, 45, 45А, 47, 49), Полянской (№ 1–12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25) и Соловинь (№ 1–30 до одного).

Отдельно отмечено дачное общество «Лелека» — участки № 15, 16, 17, 21, 26, 27, а также дом № 2 на Запрудной.

