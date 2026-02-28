Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году выросли из-за повышения прожиточного минимума для неработающих граждан.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начисляться в соответствии с новыми показателями закона "О Госбюджете-2026", сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, увеличился до 1038 грн. Такое повышение стало возможным, поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан подняли до 2595 грн.

По сравнению с прошлым годом, поддержка выросла на 93,6 грн, что позволяет покрыть часть расходов на повседневную жизнь и уход.

Право на получение доплаты в Киевской области имеют пенсионеры, которым по возрасту более 80 лет, нуждаются в регулярном уходе за медицинскими показаниями и не имеют трудоспособных родственников, которые могли бы обеспечивать их потребности.

Также получить надбавку могут те, кто не получает пенсию по инвалидности и не имеет других выплат. Важно, что доплаты пенсионерам в Киевской области предоставляются только после прохождения врачебно-консультативной комиссии.

Для оформления выплаты гражданам следует обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в органы Пенсионного фонда с пакетом документов.

Среди необходимых документов: паспорт гражданина, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода, а также подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки информации, Пенсионный фонд может назначить соответствующую сумму.

Специалисты советуют украинцам предварительно готовить документы и уточнять график работы ЛКК, чтобы ускорить процесс получения надбавки. Это особенно актуально для людей, живущих в одиночестве и не имеющих возможности получать помощь от родственников.

