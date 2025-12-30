Графики отключений света в Чернигове на 31 декабря будут действовать в части домов из-за плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
В Чернигове на 31 декабря запланированы масштабные временные отключения электроснабжения, которые коснутся большого количества улиц в разных районах города. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, а также проведением плановых технических мероприятий, направленных на повышение надежности электросетей.
С 9 до 17 часов не будет электричества по следующим адресам:
- Анатолия Погребного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 23, 4 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 26
- Андрея Молчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а
- Василия Прохорского 26а, 26б
- Дрозда 11, 13, 15, 17
- Владимира Глинского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
- Владимира Неговского 19
- Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а
- Вячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а
- Геологическая 12Б
- Гребенки 89
- Григория Сурабко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а, 89в
- Дружбы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а
- Евгения Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а
- Евгения Онацкого 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 2а, 31, 3а, 19а, 3/2
- Элеваторная 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б
- Ивана Богуна 41, 52, 41а, 52а
- Ивана Золотаренко 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б
- Инструментальная 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г
- Кастуся Калиновского 40
- Каштанова 35
- Квитки Цисык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а
- Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
- Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а
- Космонавтив 2А
- Коты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а
- Красносильського 7, 13, 13а, 15а
- Лытовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а
- Любецька 169, 179, 189, 191А
- Максыма Загрывного 29, 31, 33, 35, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 41а
- Масанивська 1
- Нафтовыкив 2
- Незалежности 11, 17
- Пивци 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а
- Пидводныка Кытыцына 3А, 3В, 5А
- Ревуцького 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а
- Святомыхайливська 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а
- Тычыны 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а
- Чернигивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а
- Чернигивськый 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Шкильный 1
- Юдашкина 3, 5, 7, 8, 9, 1а
- Ящука 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
