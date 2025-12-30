Графика отключений света на 31 декабря в Чернигове охватывает сразу несколько населенных пунктов региона.

Графики отключений света в Чернигове на 31 декабря будут действовать в части домов из-за плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на 31 декабря запланированы масштабные временные отключения электроснабжения, которые коснутся большого количества улиц в разных районах города. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, а также проведением плановых технических мероприятий, направленных на повышение надежности электросетей.

С 9 до 17 часов не будет электричества по следующим адресам:

Анатолия Погребного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 23, 4 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 26

Андрея Молчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Василия Прохорского 26а, 26б

Дрозда 11, 13, 15, 17

Владимира Глинского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Владимира Неговского 19

Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

Вячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а

Геологическая 12Б

Гребенки 89

Григория Сурабко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а, 89в

Дружбы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

Евгения Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

Евгения Онацкого 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 2а, 31, 3а, 19а, 3/2

Элеваторная 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б

Ивана Богуна 41, 52, 41а, 52а

Ивана Золотаренко 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

Инструментальная 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г

Кастуся Калиновского 40

Каштанова 35

Квитки Цисык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а

Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21

Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а

Космонавтив 2А

Коты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а

Красносильського 7, 13, 13а, 15а

Лытовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а

Любецька 169, 179, 189, 191А

Максыма Загрывного 29, 31, 33, 35, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 41а

Масанивська 1

Нафтовыкив 2

Незалежности 11, 17

Пивци 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Пидводныка Кытыцына 3А, 3В, 5А

Ревуцького 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а

Святомыхайливська 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а

Тычыны 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а

Чернигивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернигивськый 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шкильный 1

Юдашкина 3, 5, 7, 8, 9, 1а

Ящука 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

