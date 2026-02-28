Подорожание продуктов в Харькове уже почувствовали местные жители, ведь расходы в супермаркетах становятся все больше.

Подорожание продуктов в Харькове коснулось сразу нескольких сегментов, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Харькове свидетельствуют данные с официального сайта Минфина.

Повышение ценников стало заметным на примере сыра «Звени Гора голландский 45%», средняя цена которого в феврале 2026 года составила 602,15 грн за килограмм.

Ранее, в январе этот сыр можно было приобрести по средней стоимости в 539,04 грн, то есть рост составляет более 60 грн. Стоимость в разных сетях отличается: в Megamarket сыр стоит 637,50 грн за килограмм, в Metro - 566,80 грн.

Также зафиксирован рост ценников на консервы. К примеру, зеленый горошек Novus в феврале 2026 года стоит 51,99 грн за банку 410 граммов, тогда как в январе цена составляла 44,02 грн.

Это соответствует индексу потребительских цен 104,65%. Кроме этого, консервированная кукуруза Верес 340 г выросла до 59,92 грн, тогда как средняя цена в январе была 58,05 грн.

Подорожание продуктов в Харькове прослеживается на разных группах товаров и затрагивает как молочные товары, так и овощные консервы, которые являются важной частью рациона.

Основные факторы, повлиявшие на повышение ценников, связаны с войной и логистикой. Боевые действия привели к сокращению поголовья скота и птицы, что повысило цены на мясо, молоко и яйца.

Сбои в транспортной инфраструктуре и повышение стоимости перевозок также негативно отразились на ценах в магазинах. Перебои с электроснабжением заставляют производителей воспользоваться генераторами.

Экономические факторы также играют немаловажную роль в формировании цен. Инфляция в целом повышает стоимость товаров в стране, а изменения курса доллара влияют на цены импортных компонентов.

