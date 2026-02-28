Подорожание проезда в Винницкой области уже внедрено, поэтому местным жителям советуют учитывать новые расценки при планировании поездок.

С января 2026 вступило в силу подорожание проезда в Винницкой области на маршруте «Винница-Казатин», сообщает Politeka.

Стоимость билета выросла до 120 гривен из-за подорожания горючего, технического обслуживания транспорта и других составляющих тарифа.

Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос подтвердил, что цена в этом направлении давно не пересматривалась. Средний тариф по региону составляет 2,40 гривны за километр, а расстояние от Винницы до Казатина – 85 километров. До повышения билет оставался одним из самых доступных по сравнению с другими маршрутами.

Например, поездка из Винницы в Хмельник, которая составляет 63 километра, сейчас стоит 161 гривну. Перевозчики подчеркивают, что тариф на «Винница-Казатин» повышается постепенно во избежание резкой нагрузки на пассажиров.

Подорожание проезда в Винницкой области уже внедрено, поэтому местным жителям советуют учитывать новые расценки при планировании поездок. Руководство перевозчиков объясняет, что изменения не направлены на получение дополнительной прибыли, а на поддержание маршрутов в надлежащем состоянии и обеспечение регулярных перевозок.

Эксперты советуют проверять актуальные цены заранее, особенно на популярных направлениях во избежание недоразумений и задержек в пути. Жителям, часто пользующимся маршрутом между Винницей и Казатином, придется привыкать к новым тарифам и планировать бюджет на поездки с учетом увеличенных расходов.

Совет: пассажирам следует заранее покупать билеты и учитывать повышение стоимости при регулярных поездках, чтобы путешествие оставалось комфортным и без стресса.

