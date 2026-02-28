Дефицит продуктов во Львовской области вынуждает местных производителей искать альтернативные решения, сообщает Politeka.

Масличнопрессовый завод "Эллада" в Киевской области временно остановил производство из-за нехватки электроэнергии, сообщил владелец Виталий Аверкин изданию Latifundist.com.

По словам Аверкина, для нормальной работы предприятию необходимо около 800 кВт фактической нагрузки в час. Генератор мощностью 1 МВт в таких условиях потребляет 200-210 литров дизтоплива ежечасно, а при морозе до -20°C - до 225 литров.

«Литр зимнего дизеля стоит 57–58 грн. Более дешевый вариант — 54–55 грн — выдерживает лишь до –10°C. Многие генераторы не имеют подогрева топлива, оно замерзает. В результате производимая электроэнергия обходится примерно в 16 грн за кВтч», — объяснил владелец.

Завод выполняет экспортные контракты, но сейчас вынужден приостановить производство. Для офисных нужд предприятие использует генератор на 40 кВт, поддерживающий работу администрации, однако не обеспечивающий промышленное производство.

В поисках альтернативы дизельным станциям руководство рассматривает газовую когенерацию и использование шелухи подсолнечника в качестве топлива. Стоимость котельной мощностью 1 МВт стартует от $2,5 млн, когенерационной установки — около €1,2 млн. Проекты нуждаются в сложном согласовании, но себестоимость электроэнергии снижается до 6–8 грн за кВтч.

Сейчас Эллада проводит консультации с производителями оборудования и подсчитывает необходимые инвестиции. Эксперты отмечают, что без модернизации энергоснабжения такие остановки могут стать регулярными, что окажет негативное влияние на производство и стабильность поставок.

Дефицит продуктов во Львовской области может обостриться, если предприятия не найдут эффективных альтернатив и инвестиционных решений в ближайшее время.

