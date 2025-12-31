Новый график движения поездов в Ровенской области введен через праздничные дни, чтобы пассажиры могли комфортно путешествовать.

Новый график движения поездов в Ровенской области предусматривает запуск 16-ти дополнительных поездов и отмену двух рейсов на некоторые дни праздничного периода, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице АО "Укрзализныця", основной акцент компания сделала на карпатском направлении.

Все для того чтобы обеспечить удобные поездки на отдых и реабилитацию военных и семей с детьми. Некоторые маршруты в январе будут также работать в рамках программы «3000 км по Украине».

Новый график движения поездов в Ровенской области означает, что среди дополнительных рейсов предусмотрены пассажирские составы из Киева в Рахов, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Трускавец, Одессу, Днепр, Ковель, а также с сообщением Одесса - Львов.

Традиционно через наш регион курсируют склады киевского направления во Львов и Ковель. Новый график движения поездов в Ровенской области предусматривает удобные стыковки во Львове для дальнейших путешествий в Карпаты.

Например, №291 Киев – Львов имеет короткую пересадку на рейс Львов – Чоп, проходящий через горные курорты. Аналогично №289 Киев - Львов позволяет комфортно добраться до Ворохты, Яремче и Буковеля.

Также в праздничные дни добавят скоростные рейсы Киев – Луцк и Киев – Харьков, а из Днепра во Львов назначат прицепные вагоны. Также временно меняются номера рейса Киев – Ивано-Франковск в обоих направлениях.

В то же время во время новогодних праздников в нашем регионе будет приостановлено курсирование отдельных пригородных электропоездов. Например, 1 января отменен рейс Луцк – Здолбунов-Пассажирский.

Последние новости Украины: