График отключения газа на январь 2026 года в Житомирской области обнародовали для жителей, чтобы они имели возможность заранее подготовиться к бытовым неудобствам.

График отключения газа на январь 2026 года в Житомирской области предусматривает временное ограничение подачи голубого топлива для отдельных домов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на январь 2026 года в Житомирской области коснется сел Кварцитное и Дубовая Роща.

Неудобства местным жителям придется терпеть из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях. Так, в селе Кварцитное работы будут проходить с 5.01 по 13.01.

В частности, 5.01 без голубого топлива останутся дома по ул. Базарная, 9, 14 и 16; 6.01 – ул. Лесная, 1, 2, 3; 7 января – ул. Лесная, 5 и 9; 8.01 – ул. Древлянская, 11, 14, 16; 9.01 – ул. Калиновая, 15 и 19; 12.01 – ул. Михаила Грушевского, 1, 2, 7 и 9; 13.01 – ул. Привокзальная, 17, 21 и ул. Шевченко, 6

Кроме этого, в селе Дубовая Роща временные ограничения состоятся с 14.01 по 16.01. 14.01 без голубого топлива останутся дома по ул. Молодежная, 4, 5, 6; 15.01 – ул. Шевченко, 8 и 9; 16.01 – ул. Европейская, 3 и 9.

Такие ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ и направлены на безопасное использование систем газоснабжения.

Местные власти просят жителей учесть график отключения газа на январь 2026 года в Житомирской области при планировании приготовления своего быта.

Этот план ограничений призван обеспечить безопасную эксплуатацию сетей и позволит своевременно завершить все ремонтные работы на территории региона, чтобы газоснабжение возобновлялось без аварий и перебоев.

