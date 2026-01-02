Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется нуждающимся в временном проживании после потери собственного дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области позволяет людям после длительного медицинского ухода жить в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев, сообщает Politeka.

Этот экспериментальный проект реализует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Как говорится на их официальной Facebook-странице, он рассчитан на маломобильных переселенцев, нуждающихся в поддержке для восстановления самостоятельности.

Услуга предусматривает не просто предоставление бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области. Люди получают жилище со всеми необходимыми удобствами, могут самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство.

Кроме того, они получают помощь в развитии социальных навыков и поддержку в решении сложных жизненных ситуаций. При необходимости к переселенцам привлекаются специалисты или социальные службы независимо от формы собственности.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает людям не только восстановить физический быт, но и ощутить безопасность и стабильность в новых условиях.

Предоставлять такое жилище могут физические или юридические лица, внесенные в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечающих критериям, определенным Кабмином.

Они имеют собственное или арендованное помещение, готовое к предоставлению услуги, и обеспечивают соблюдение всех стандартов комфорта и безопасности. Именно организаторы и владельцы недвижимости контролируют, чтобы переселенцы могли вести самостоятельную жизнь и получать помощь при необходимости.

Чтобы стать участником программы, переселенцам необходимо обратиться в местные органы соцзащиты. Там предоставят все последующие инструкции.

