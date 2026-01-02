Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається тим, хто потребує тимчасового проживання після втрати власного дому.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області дозволяє людям після тривалого медичного догляду жити в спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців, повідомляє Politeka.

Цей експериментальний проєкт реалізує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Як йдеться на їхній офіційній Фейсбук-сторінці, він розрахований на маломобільних переселенців, які потребують підтримки для відновлення самостійності.

Послуга передбачає не просто надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області. Люди отримують оселю з усіма необхідними зручностями, мають можливість самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Окрім цього, вони отримують допомогу у розвитку соціальних навичок та підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій. При потребі до переселенців залучаються фахівці або соціальні служби незалежно від форми власності.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Одеській області допомагає людям не лише відновити фізичний побут, а й відчути безпеку та стабільність у нових умовах.

Надавати таке помешкання можуть фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, які відповідають критеріям, визначеним Кабміном.

Вони мають власне або орендоване приміщення, готове для надання послуги, та забезпечують дотримання усіх стандартів комфорту та безпеки. Саме організатори та власники нерухомості контролюють, щоб переселенці мали можливість вести самостійне життя і отримувати допомогу при потребі.

Щоб стати учасником програми, переселенцям необхідно звернутися до місцевих органів соцзахисту. Там нададуть всі подальші інструкції.

