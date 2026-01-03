График отключения света в Запорожской области на 4 января связан с техническим обслуживанием сетей.

График отключения света в Запорожской области на 4 января обнародован для нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Появился он на сайте Запорожьеоблэнерго .

Плановые работы продлятся с 09:00 до 17:00 и охватят жилые дома и отдельные производственные объекты.

с. Викторовка

ул. Прогрессивная: 22, 35, 6, 12, 20, 23

ул. Садовая: 18, 20, 4, 6, 8, 26, 28, 34, 44, 46

ул. Степная: 22, 19, 21, 27, 7

с. Дубовая Роща

ул. Дубовая: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 3 36, 37, 38, 39, 41, 45

с. Николаевка Вторая

ул. Центральная: 1, 2, 7, 9, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38

деревня Новосолоне

ул. Новосолона: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 68а, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 111

с. Подгорное

ул. Богдана Хмельницкого: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 52, 57, 58, 69

ул. Ивановская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 3 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53

ул. Мира: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122, 126

ул. Молодежная: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 65, 77, 81, 129, 133, 135, 138, 140

ул. Родинская: 1, 2, 3, 4

ул. Русский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49

промышленная зона: 2, 2а

Энергетики уточняют, что график отключения света в Запорожской области на 4 января связан с техническим обслуживанием сетей. Жителям советуют заранее подготовиться к временным ограничениям электроснабжения.

