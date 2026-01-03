Графік відключення світла в Запорізькій області на 4 січня пов’язаний із технічним обслуговуванням мереж.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 4 січня оприлюднено для кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

З'явився він на сайті Запоріжжяобленерго.

Планові роботи триватимуть з 09:00 до 17:00 та охоплять житлові будинки й окремі виробничі об’єкти.

с. Вікторівка

вул. Прогресивна: 22, 35, 6, 12, 20, 23

вул. Садова: 18, 20, 4, 6, 8, 26, 28, 34, 44, 46

вул. Степна: 22, 19, 21, 27, 7

с. Дубовий Гай

вул. Дубова: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45

с. Миколаївка Друга

вул. Центральна: 1, 2, 7, 9, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38

с. Новосолоне

вул. Новосольона: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 68а, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 111

с. Підгірне

вул. Богдана Хмельницького: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 52, 57, 58, 69

вул. Іванівська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53

вул. Миру: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122, 126

вул. Молодіжна: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 65, 77, 81, 129, 133, 135, 138, 140

вул. Родінська: 1, 2, 3, 4

вул. Українська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49

промислова зона: 2, 2а

Енергетики уточнюють, що графік відключення світла в Запорізькій області на 4 січня пов’язаний із технічним обслуговуванням мереж. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових обмежень електропостачання.

