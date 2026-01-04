Энергетики отмечают, что график отключения света в Запорожской области на 5 января связан с профилактикой сетей.

График отключения света в Запорожской области на 5 января обнародовал энергетику на период плановых технических работ, передает Politeka.

Появился он на сайте Запорожьеоблэнерго .

Ограничения электроснабжения намечены на понедельник, 5 января 2026 года, в ряде населенных пунктов региона.

С 09:00 до 16:00 полностью без электроэнергии останутся: села Агрофеновка, Богдановка, Васильевка, Овчарное, Значковое, Новоукраинка, Первозвановка, Привольное, Соленое, Терсянка, Трудолюбовка, Шевченково, Широкое и Акимовское.

В селе Викторовка обесточения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Прогрессивная - 6, 12, 20, 22, 23, 35;

улица Садовая - 4, 6, 8, 18, 20, 26, 28, 34, 44, 46;

улица Степная - 7, 19, 21, 22, 27.

В Дубовой Роще в тот же промежуток времени работы коснутся дома по ул. Дубовой: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 3 36, 37, 38, 39, 41, 45.

В Николаевке Второй с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят по ул. Центральной: 1, 2, 7, 9, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38.

В Новосолоном обесточивание охватит улицу Новосольона. В списке домов: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 4 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 68а, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 88 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 111. Время работ - с 09:00 до 17:00.

В Подгорном электроснабжение ограничат также с 09:00 до 17:00. Список адресов:

Богдана Хмельницкого - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 52, 57, 58, 69;

Ивановская - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53;

Мира - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122, 126;

Молодежная - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 65, 77, 81, 129, 133, 135, 138, 140;

Родинская - 1, 2, 3, 4;

Украинский — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 23, 30 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49;

промышленная зона - 2, 2а.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Запорожской области на 5 января связан с профилактикой сетей. Жителям советуют заранее спланировать день и позаботиться о резервных источниках питания.

