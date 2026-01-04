Енергетики зазначають, що графік відключення світла в Запорізькій області на 5 січня пов’язаний із профілактикою мереж.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 5 січня оприлюднили енергетики на період планових технічних робіт, передає Politeka.

З'явився він на сайті Запоріжжяобленерго.

Обмеження електропостачання заплановані на понеділок, 5 січня 2026 року, у низці населених пунктів регіону.

З 09:00 до 16:00 повністю без електроенергії залишаться: села Агрофенівка, Богданівка, Василівка, Вівчарне, Значкове, Новоукраїнка, Первозванівка, Привільне, Солоне, Терсянка, Трудолюбівка, Шевченкове, Широке та Якимівське.

У селі Вікторівка знеструмлення триватимуть з 09:00 до 17:00 за такими адресами:

вулиця Прогресивна — 6, 12, 20, 22, 23, 35;

вулиця Садова — 4, 6, 8, 18, 20, 26, 28, 34, 44, 46;

вулиця Степна — 7, 19, 21, 22, 27.

У Дубовому Гаю в той самий проміжок часу роботи зачеплять будинки на вул. Дубовій: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45.

У Миколаївці Другій з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять на вул. Центральній: 1, 2, 7, 9, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38.

У Новосолоному знеструмлення охопить вулицю Новосольону. У переліку будинків: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 68а, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 111. Час робіт — з 09:00 до 17:00.

У Підгірному електропостачання обмежать також з 09:00 до 17:00. Перелік адрес:

Богдана Хмельницького — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 52, 57, 58, 69;

Іванівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 53;

Миру — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122, 126;

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 65, 77, 81, 129, 133, 135, 138, 140;

Родінська — 1, 2, 3, 4;

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49;

промислова зона — 2, 2а.

