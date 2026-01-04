Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Запорізькій області може коригуватися у разі зміни ситуації в мережах.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Запорізькій області оприлюднили енергетики напередодні, щоб мешканці громад могли заздалегідь спланувати побут та робочі процеси, передає Politeka.

З'явився він на сайті Запоріжжяобленерго.

Обмеження електропостачання триватимуть щодня у визначені години та стосуватимуться як повних населених пунктів, так і окремих вулиць. Основний проміжок знеструмлень — зранку до післяобіднього часу або до 17:00, залежно від локації.

Упродовж 5 та 6 січня без напруги повністю залишатимуться низка сіл, серед яких такі: Агрофенівка, Богданівка, Василівка, Солоне, Терсянка, Шевченкове, Широке та Якимівське. В інших громадах, зокрема Вікторівці, Дубовому Гаю, Миколаївці Другій, Новосолоному й Підгірному, обмеження торкнуться конкретних адрес.

7 та 8 числа аналогічний режим діятиме також у Веселівському, Задорожньому, Нововасилівському, Новомихайлівському, Подах, Семененковому та Микільському. Окремий великий перелік будинків у ці дні визначено для Михайло-Лукашевого з поділом за вулицями.

Наприкінці тижня, 9 і 10 числа, знеструмлення охоплять Благовіщенку, Миролюбівку, Андріанівку, Райське, Укромне та Юр’ївське — тут подачу електроенергії припинятимуть повністю на визначений період.

Енергетики також зазначають, що графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Запорізькій області може коригуватися у разі зміни ситуації в мережах, тому місцевим мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та заздалегідь підготуватися до перерв у живленні.

