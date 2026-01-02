Ограничения транспорта в Ровно касаются центральной части города и предусматривают изменение организации дорожного движения на нескольких улицах с интенсивным трафиком.

Ограничение движения транспорта в Ровно было введено для упорядочения проезда и уменьшения пробок на участках вблизи школы № 15, сообщает Politeka.

Как проинформировал в своем официальном телеграмм-канале секретарь горсовета Виктор Шакирзян, изменения начали действовать с 29 декабря 2025 года.

Ограничение движения транспорта в Ровно касается улицы, где из-за узкой проезжей части и плотной застройки регулярно возникали сложности для водителей.

По словам исполняющего обязанности городского головы, решение было принято после анализа транспортных потоков в центральной части города, где пропускная способность дорог не соответствовала фактической нагрузке.

Новая схема организации проезда была разработана с учетом безопасности и возможности беспрепятственного курсирования экстренных служб. В частности, на улице Героев Полиции движение транспорта осуществляется в одном направлении от общеобразовательной школы № 15 в сторону улицы Соборной.

Также ограничение в виде одностороннего режима в Ровно действует на улице Хвылевого, где автомобили направляются от Князя Владимира к перекрестку из Героев Полиции.

Именно на этих отрезках раньше возникали наибольшие трудности из-за невозможности безопасного встречного разъезда.

Городские власти подчеркивают, что такие нововведения являются вынужденным шагом, поскольку хаотична парковка автомобилей и плотный поток машин часто блокировали свободную курсировку не только для частных авто, но и для служебных автомобилей полиции.

Согласование новой схемы происходило при участии Департамента инфраструктуры и благоустройства, а также патрульной полиции области, предоставившей официальное разрешение на введение изменений.

