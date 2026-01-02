Обмеження транспорту у Рівному стосуються центральної частини міста і передбачають зміну організації дорожнього руху на кількох вулицях з інтенсивним трафіком.

Обмеження руху транспорту у Рівному запровадили для впорядкування проїзду та зменшення заторів на ділянках поблизу школи № 15, повідомляє Politeka.

Як проінформував в своєму офіційному Телеграм-каналі секретар міськради Віктор Шакирзян, зміни почали діяти з 29 грудня 2025 року.

Обмеження руху транспорту у Рівному стосується вулиці, де через вузьку проїзну частину та щільну забудову регулярно виникали складнощі для водіїв.

За словами виконувача обов’язків міського голови, рішення ухвалили після аналізу транспортних потоків у центральній частині міста, де пропускна здатність доріг не відповідала фактичному навантаженню.

Нову схему організації проїзду розробляли з урахуванням безпеки та можливості безперешкодного курсування екстрених служб. Зокрема, на вулиці Героїв Поліції рух транспорту тепер здійснюється в одному напрямку від загальноосвітньої школи № 15 у бік вулиці Соборної.

Також обмеження у вигляді односторонього режиму у Рівному діє на вулиці Хвильового, де автівки спрямовуються від Князя Володимира до перехрестя з Героїв Поліції.

Саме на цих відрізках раніше виникали найбільші труднощі через неможливість безпечного зустрічного роз’їзду.

Міська влада наголошує, що такі нововведення є вимушеним кроком, оскільки хаотичне паркування автомобілів і щільний потік машин часто блокували вільне курсування не лише для приватних авто, а й для службових автомобілів поліції.

Погодження нової схеми відбувалося за участі Департаменту інфраструктури та благоустрою, а також патрульної поліції області, яка надала офіційний дозвіл на впровадження змін.

