Новый график движения транспорта в Ровно предусматривает появление нового автобусного сообщения, которое должно улучшить доступность отдельных районов города.

Новый график движения транспорта в Ровно появился 1 января 2026 из-за открытия нового автобусного маршрута №3, сообщает Politeka.

Об этом проинофрмировали на официальном Telegram-канале секретаря Ровенского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Ровенского территориального общества.

Решение о запуске дополнительного сообщения было принято с целью усовершенствования пассажирских перевозок в городе и повышения удобства передвижения для жителей разных микрорайонов.

Новый график движения транспорта в Ровно предусматривает, что автобус №3 соединяет улицу Новодвирскую с Князя Романа и проходит через ряд жилых и транспортно-важных локаций города.

Автобусы курсируют по улицам Новодвирска, Березова, Студенческая, Видинская, Академика Грушевского, Богоявленска, Генерала Безручко, Князя Романа и Василия Червония.

Таким образом, маршрут охватывает как спальные районы, так и часть центральной городской застройки, что обеспечивает удобные пересадки и сокращает время в пути для пассажиров.

В городском совете отмечают, что новый график движения транспорта в Ровно учитывает потребности маломобильных групп населения.

Для обслуживания задействовали 8 автобусов, которые приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью, пожилых людей и родителей с детскими колясками.

Начало курсирования осуществляется от остановки «ул.Нововодирская». Данный маршрут работает в тестовом режиме.

В городской власти объясняют, что такой формат позволяет изучить реальный пассажиропоток, оценить загруженность в разные часы суток и при необходимости скорректировать расписание.

