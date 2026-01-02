Новий графік руху транспорту у Рівному зʼявився 1 січня 2026 року через відкриття нового автобусного маршруту №3, повідомляє Politeka.

Про це проінофрмували на офіційному Telegram-каналі секретаря Рівненської міської ради, виконуючого обов’язки міського голови Рівненської територіальної громади.

Рішення про запуск додаткового сполучення ухвалили з метою вдосконалення пасажирських перевезень у місті та підвищення зручності пересування для мешканців різних мікрорайонів.

Новий графік руху транспорту у Рівному передбачає, що авобус №3 сполучає вулицю Новодвірську з Князя Романа та проходить через низку житлових і транспортно-важливих локацій міста.

Автобуси курсують вулицями Новодвірська, Березова, Студентська, Відінська, Академіка Грушевського, Богоявленська, Генерала Безручка, Князя Романа та Василя Червонія.

Таким чином маршрут охоплює як спальні райони, так і частину центральної міської забудови, що забезпечує зручні пересадки та скорочує час у дорозі для пасажирів.

У міській раді зазначають, що новий графік руху транспорту у Рівному враховує потреби маломобільних груп населення.

Для обслуговування задіяли 8 автобусів, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю, людей похилого віку та батьків з дитячими візками.

Початок курсування здійснюється від зупинки «вул.Новодвірська». Даний маршрут наразі працює у тестовому режимі.

У міській владі пояснюють, що такий формат дає змогу вивчити реальний пасажиропотік, оцінити завантаженість у різні години доби та за потреби скоригувати розклад.

